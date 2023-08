Calcio – I match di oggi: Asola col Pralboino e tre derby da seguire

Mantova Sarà un mercoledì denso di amichevoli per le squadre dilettantistiche mantovane. Il clou tocca al Castiglione, che alle 18 al Lusetti ospita il Mantova, match di cui abbiamo parlato nella pagina precedente. Derby molto interessante a Tabellano (ore 19.30), di fronte Suzzara e Porto: è la terza amichevole per i bianconeri, che domenica scorsa hanno battuto di misura il Rolo, mentre il Porto è reduce dalla sconfitta 3-1 con l’Union Marmirolo. Misura la propria condizione anche l’Asola che, dopo il poker all’Atletico Castiglione, alle 19.30 ospita allo “Schiantarelli” il Pralboino. Intrigante anche il derby Serenissima-San Lazzaro, di scena al Migliaretto con fischio d’inizio alle ore 20. È saltato il test tra Union Marmirolo e Lugagnano. Scenderà invece in campo lo Sporting Club: ad attenderlo a Goito (ore 19.30) c’è lo Sporting Brescia. Calcio e cucina a Villimpenta: alle 19.45 si gioca Villimpentese-Curtatone, che sarà seguita da una gustosa risottata. Il Gonzaga si mette alla prova in casa contro il Guastalla: appuntamento alle 20. Alla stessa ora scende il campo la Poggese a Poggio Rusco per sfidare il Bovolone. Infine, a Casalmaggiore (ore 20.15), la Rapid United si misura con la Casalese. (s.e.)