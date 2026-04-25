Tennis tavolo – Le giovani promesse di Brunetti e Bagnolese cercano gloria ai Campionati Italiani di Terni

Terni Tutto pronto per i Campionati Italiani Giovanili Under 11, 13, 15 e 17, in programma a Terni. Un appuntamento importante che rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione di crescita e confronto ad alto livello. Presenti i ragazzi di Brunetti Castel Goffredo e Alfa Food Bagnolese. Per la Brunetti, domani alle 12.30 fari puntati sul doppio: grande attesa per vedere all’opera i giovani atleti, pronti a dare il massimo in ogni match. Nel misto U17 ecco Azzurra Marinelli in coppia con Leonardo Candida e nell’U15 Robert Graur in coppia con Marroccoli. Alle 16 il doppio femminile U17 con Marinelli assieme ad Alice Galli, il doppio maschile U17 con Gabriele Mutti-Francesco Pagano e il doppio U15 con Graur assieme a Deleraico. Lunedì 27 dalle ore 9 il singolare: nel femminile U17 Marinelli, nel maschile U15 Mutti e Pagano e nel maschile U15 Graur. Mercoledì dalle ore 9 tocca alla squadra femminile Under 13 con Maya Andreea Pavel e Ludovica Parmigiani. Giovedì dalle ore 12.30 il doppio misto U13: Pavel con Somaini. Dalle 16 il doppio femminile U13 con Pavel-Parmigiani e venerdì 1 maggio dalle 9 il singolare femminile U13 con Pavel.

Per quanto riguarda l’Alfa Food Bagnolese, saranno presenti cinque ragazzi. Nell’Under 11 Romeo Torresani e Giulio Bombonati per la gara a squadre, nel doppio e nel singolo. Pietro Dalmaschio nell’U15: singolo, doppio e squadre U17. Deenis Bertolini e Federico Pagliarini: Under 17 singolo, doppio e squadre.