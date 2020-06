Calcio giovani – La proposta Crl: le prime al Regionale

MANTOVA In attesa delle determinazioni provenienti dai Consigli Direttivi della Figc e della Lnd, che si riuniranno nel corso della prossima settimana, il Comitato Regionale Lombardia ha elaborato la sua proposta per la chiusura dei campionati di settore giovanile a gestione regionale. «La commissione istituita ad hoc – spiega il presidente Giuseppe Baretti – ha optato per un meccanismo premiante che, così come proporremo per i campionati dilettanti, permetta di non veder vanificati gli sforzi delle squadre effettuando le promozioni come da criteri esplicitati, evitando di procedere a retrocessioni». Le classifiche saranno quindi cristallizzate alla data di interruzione dei campionati in base al quoziente punti e, per quanto riguarda la nostra provincia, le prime dei tornei Allievi e Giovanissimi saranno promosse al Regionale. Brindano dunque Borgo Virgilio (Allievi), Mantova (Allievi Fascia B), mentre nei Giovanissimi il miglior quoziente punti è della Mantovana (2,8), che non dispone però di tutta la filiera sicchè il posto nel Regionale potrebbe andare all’Asola (2,5). Ricordiamo che il campionato Juniores rientra tra i dilettanti e che il posto nel Regionale B è comunque destinato al Castiglione. L’attesa è ora per le decisioni dei Consigli Figc (lunedì 8) e Lnd (mercoledì 10) che dovranno sancire definitivamente le modalità di chiusura stagionale.