Calcio – Il Mantova a Nogarole. Si riparte l’8 marzo?

MANTOVA Prima giornata in terra veronese per il Mantova, che ieri ha sostenuto una doppia seduta a Nogarole Rocca. Si sono allenati a parte Giorgi, Altinier e Dellafiore che stanno seguendo una tabella personalizzata. Il Mantova rimarrà a Nogarole fino a sabato compreso, anche se le ultime direttive ministeriali autorizzano gli allenamenti anche in territorio lombardo (ad esclusione delle zone rosse), purchè a porte chiuse.

Non solo gli allenamenti: l’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio autorizza anche “gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse”. Il che significa che, in teoria, Mantova-Crema, in programma domenica, si potrebbe giocare. Ma non sarà così: la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto martedì il rinvio dell’intera giornata di campionato e non torna sui suoi passi, anche per una questione di tempistiche. Dunque, si va verso una domenica di stop totale delle squadre mantovane di ogni disciplina sportiva. Date le ultime disposizioni, tuttavia, pare che la situazione possa ritornare in tempi brevi nella normalità. Ovvero che già l’8 marzo i campionati di D e dei dilettanti possano riprendere con la disputa della giornata di competenza (magari a porte chiuse). Per il Mantova si trattereebbe della decima di ritorno, con i biancorossi impegnati a Budrio contro il Mezzolara. Rimangono da definire le date dei recuperi delle gare con Fanfulla e Crema, entrambe al Martelli.