Rugby Top 10 – Viadana, partenza col botto: prima a Rovigo, poi il Valorugby

VIADANA Il cammino del Rugby Viadana nel nuovo Top 10 inizierà il 31 ottobre dalla sfida al Battaglini con il Rovigo di Umberto Casellato. Sette giorni dopo il debutto allo Zaffanella col Valorugby Reggio Emilia di Manghi per un sempre ostico derby del Po. Il 28 novembre si torna in terra mantovana per la “storica” sfida col Calvisano di Guidi .

«E’ positivo che la Federugby abbia comunicato la data d’inizio del Top 10 e reso note le composizioni dei gironi dei vari tornei senior – afferma il gm Ulises Gamboa – però è indispensabile anche che sia vicina ai club e dia il proprio sostegno alle società. Esordio a Rovigo, poi prima sfida casalinga contro Reggio Emilia. Prima o poi tutte le avversarie del Top 10 le devi affrontare, ma per quanto ci riguarda, sia la sfida coi polesani sia quella con gli emiliani le affrontiamo senza alcuna pressione. Viadana è squadra giovane, deve andare avanti per la sua strada e crescere gara dopo gara».

Dal Top 10 alla Coppa Italia: il debutto è fissato per il 17 ottobre a Mogliano Veneto e dopo il proprio turno di riposo, alla terza giornata (21 febbraio), nuovo impegno in trasferta a Reggio. «In coppa ritroviamo gli emiliani – continua Gamboa – e alla prima affrontiamo i trevigiani dell’ex Brian Ormson , ma anche Viadana è forte di un loro ex, Adolfo Caila che da non molto ha fatto ritorno qui. Ieri squadra a riposo. Con German Fernandez si analizzano i video e nulla viene tralasciato in sede di preparazione. C’è qualche acciaccato ma è normale. Ribadisco: siamo un team giovane che deve scendere in campo senza pressione, vivere il Top 10 gara dopo gara, per far bene e togliersi delle soddisfazioni».

SERIE C1 – Il Mantova inizierà il campionato il prossimo 15 novembre. La formula prevede una suddivisione in gironi all’italiana con partite di andata e ritorno. La prima classificata accede alla Fase Nazionale, l’ultima disputa nella stagione sportiva 2021/22 la Serie C Girone 2. Nella fase Nazionale si avrà il doppio turno con finali incrociate tra le vincenti dei vari gironi per decretare le promosse in serie B 2021/22. Girone B: Rugby Monselice, Rugby Trento, West Verona, Rugby Altovicentino, Rugby Villadose, Rugby Frassinelle, Rugby Mantova, Rugby Fiumicello, Rugby Calvisano, Bassa Bresciana, Botticino Rugby Union.