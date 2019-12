Sardine, il coordinamento lombardo è targato “Mn”

MANTOVA Da movimento di piazza a struttura organizzata. Le Sardine, dopo l’esordio virgiliano in piazza Sordello lo scorso 29 novembre, hanno preso in mano la situazione nella nostra provincia, addirittura sfondandone i confini. L’organizzazione ha ricevuto mandato dal leader Mattia Santori di costituire un gruppo di coordinamento che farà da capofila e punto di riferimento per tutta la Lombardia. Del direttivo faranno parte, oltre a Sergio Trapasso (primo aderente virgiliano) anche l’ex consigliere comunale di Castelbelforte Francesco Massimino, il castellucchiese Andrea Fantucchio e con lui Andrea Alberini.

Oltre alle partecipazioni ai vari raduni in corso, lo staff mantovano si dovrà occupare a breve di avere anche una sede fissa: «Per ora ci siamo sempre ritrovati al “Piper Bar”, ma avremo presto necessità di un punto d’incontro pubblico», commenta Massimino.