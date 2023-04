Calcio Juniores Provinciale – Un Porto stellare schianta il Curtatone e riapre la corsa al titolo

Mantova Tutti i fari della 27esima giornata erano puntati sul big match tra Curtatone e Porto, prima contro seconda, e non sono mancati i colpi di scena. Il Porto ha espugnato il campo della capolista portandosi a soli 3 punti dalla vetta, ma questo poteva rientrare nelle possibilità vista la forza delle squadre. Ciò che era più difficile da mettere in conto sono le proporzioni con cui questa vittoria è stata conquistata, un rotondo 4-1, tanto più che si tratta della prima sconfitta per la Nac. La tripletta di Roncolini e il gol di Scarabellotto hanno confezionato il sabato perfetto del Porto, rendendo del tutto indolore il gol della bandiera di Muto. Il Casaloldo conquista un punto nel match interno contro il Moglia, che termina con il risultato di 2-2; stesso identico risultato con cui va in archivio la partita tra Union Colli e Atletico Castiglione. Pareggio a reti bianche tra La Cantera e S.Egidio S.Pio X. Dilaga la Rapid in casa del Quistello, cui mostra la manita. Colpo esterno della Ceresarese, che torna da Segnate con il bottino pieno grazie a due rigori di Dellabuona. La Roverbellese fa valere il fattore campo e si impone per 3-1 sulla Mantovana. Domani sera si disputerà il posticipo Sermide-River che chiude questo turno.

RISULTATI 27a GIORNATA

Union Colli-Atletico Castiglione 2-2

Segnate-Ceresarese 1-2

Roverbellese-Mantovana 3-1

Casaloldo-Moglia 2-2

Curtatone-Porto 1-4

Quistello-Rapid Olimpia 0-5

Sermide-River (domani ore 19.30)

La Cantera-S.Egidio S.Pio X 0-0