Calcio, play off 2a Categoria – La Poggese cerca l’exploit nella lunga trasferta a Dubino

Poggio Rusco Il viaggio della speranza della Poggese inizia all’alba, destinazione Dubino, in provincia di Sondrio, a pochi passi dal confine con la Svizzera. 270 chilometri di trasferta, costeggiando tutto il Lago di Como. I biancazzurri vanno a giocare la loro prima partita della fase regionale dei play off, un triangolare che comprende appunto il Dubino e il Città di Opera, che si sono affrontate domenica scorsa (1-0 per i milanesi). Fischio d’inizio alle ore 17, il ritorno a Poggio Rusco è previsto a notte fonda. E guai a tornare a mani vuote.

Il Dubino è giunto secondo nel girone V, con 58 punti, tre in meno della Chiavennese. Nel secondo turno dei play off gli è bastato il pareggio (2-2) per avere la meglio sull’Ardenno Buglio. Anche la Poggese è arrivata fino a qui con due pareggi, dopo essersi classificata al secondo posto nel girone tutto mantovano dominato dalla Villimpentese. Nel primo turno dei play off ha fatto 1-1 col Quistello e nel secondo, sempre in casa, ha eliminato la Voltesi segnando il gol del 3-3 in pieno recupero. Per la gara odierna col Dubino, mister Emanuele Negrini dovrà fare a meno di Zanasi, Caramori e Paldetti; in dubbio Cosenza. Serve un risultato positivo ai biancazzurri per giocarsi “alla pari” le chances promozione, tra sette giorni, nel terzo e decisivo match casalingo col Città di Opera. «Mica male come trasferta – afferma capitan Matteo Bocchi – speriamo almeno di non fare un viaggio a vuoto. Da quel poco che sappiamo, il Dubino è una buona squadra, forte davanti, con un centravanti di peso. Ma è chiaro che noi dobbiamo pensare a noi stessi, fare la nostra partita: sarebbe importante non perdere, se poi dovesse arrivare la vittoria, tanto meglio. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci la promozione nelle ultime due partite e lo vogliamo fare al meglio. Abbiamo fatto un bel campionato e superato la prima fase dei play off grazie a due pareggi, con grinta e cuore. Siamo ancora carichi e motivati, speriamo di chiudere in bellezza questa stagione che ci ha dato tante soddisfazioni».