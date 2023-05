MANTOVA Il Mantova retrocede in Serie D. Ai biancorossi non è bastato l’1-1 nel play out di ritorno con l’Albinoleffe: al vantaggio bergamasco firmato da Doumbia al 53′ ha risposto De Francesco su rigore al 79′. Inutile l’assalto finale.

LA CRONACA

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Ci siamo: nella gara di ritorno dei play out il Mantova si gioca la salvezza. All’andata l’Albinoleffe vinse 1-0. Per centrare l’obiettivo i biancorossi sono obbligati a vincere, non importa con quale punteggio. Qualsiasi risultato diverso li condannerebbe alla retrocessione in Serie D. Sono in 5mila al Martelli a spingere Guccione e compagni, la tensione è altissima. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale: restate connessi!

MANTOVA-ALBINOLEFFE 1-1

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Matteucci (46′ Fazzi), Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Pedone (58′ D’Orazio), De Francesco, Pierobon (84′ Procaccio); Guccione (68′ Rodriguez), Bocalon (84′ Monachello), Mensah. A disp.: Chiorra, Malaguti, Iotti, Gerbaudo, Fontana, Messori, Darrel, Silvestro, Padella, Yeboah. All.: Mandorlini.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Offredi; Gusu, Marchetti, Borghini; Petrungaro (68′ Miculi), Doumbia, Genevier, Brentan (87′ Giorgione), Zoma (87′ Gelli); Cocco, Manconi (92′ Frosinini). A disp.: Pratelli, Pagno, Muzio, Milesi, Rosso, Piccoli, Angeloni, Toma. All.: Foscarini.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (assistenti: Belsanti di Bari e Ricciardi di Ancona)

RETI: 53′ Doumbia, 79′ rig. De Francesco.

NOTE: Ammoniti: De Francesco, Fazzi, Petrungaro, Brentan, Bocalon, Mensah, Marchetti. Espulsi: Gerbaudo (per proteste). Calci d’angolo: 8-3. Recupero: 0’+6′.

Secondo tempo

96′ Colpo di testa di Rodriguez, ma finisce centrale e Offredi c’è e para.

95′ Traversone di Ceresoli, ma nessuno aggancia la sfera.

90′ Arbitro che assegna 6′ di recupero.

89′ Ultimi disperati assalti del Mantova.

84′ Doppio cambio per il Mantova: dentro Monachello e Procaccio per Bocalon e Pierobon.

82′ Il Mantova ci crede e con lui tutti i tifosi. Cross di Ceresoli dalla destra e spizzata di testa di un difensore Bergamasco che sfiora l’autogol.

79′ Rigore per il Mantova: atterrato in area Pierobon. Dal dischetto De Francesco non sbaglia e spiazza Offredi.

78′ Tiro-cross di Ceresoli che finisce tra le braccia di Offredi.

75′ Gioco fermo per intervento dello staff medico ad Offredi fattosi male alla spalla.

68′ Sostituito Guccione con Rodriguez e bordate di fischi per il capitano del Mantova.

66′ Tutto lo stadio incita i propri beniamini.

60′ Dopo un’ora di cori incessanti, i tifosi biancorossi cominciano a perdere la speranza ed invitano i giocatori a tirare fuori gli attributi.

58′ Ammonito Fazzi per trattenuta su Manconi lanciato a rete. Nel frattempo entra D’Orazio al posto di Pedone per il Mantova.

53′ Gol dell’Albinoleffe: svarione difensivo del Mantova con Fazzi che perde Zoma; l’attaccante mette la palla al centro per Doumbia che tutto solo batte Tosi.

51′ Conclusione dalla distanza di De Francesco che finisce alta sopra la traversa.

50′ Traversone di Ceresoli dalla sinistra in area, ma la palla finisce direttamente tra le braccia di Offredi.

46′ Dentro Fazzi per Matteucci tra le fila del Mantova. Inizia la ripresa.

Primo tempo

45′ L’arbitro non assegna il recupero. A tra poco per la ripresa.

45′ Sassata di pedone dalla distanza che Offredi para con i pugni chiusi.

44′ Primo giallo della partita per il Mantova: De Francesco trattiene per la maglia l’avversario e blocca la ripartenza ospite.

38′ Girata di Mensah, ma la conclusione esce debole ed Offredi para facilmente.

37′ Albinoleffe che ha preparato molto bene la partita, consapevole di dover difendere il vantaggio ottenuto all’andata.

31′ Girata di Matteucci che finisce oltre la line di fondocampo.

29′ Tiro sporcato di Pierobon che finisce in angolo.

27′ Mantova che sembra aver accusato il colpo: amnesie e dormite difensive fanno mugugnare il pubblico. Per fortuna Tosi tiene a galla la barca. Attacco fino a qui statico in attesa di palloni.

22′ Ancora Albinoleffe in avanti: momento di difficoltà per il Mantova.

21′ Clamorosa occasione dell’Albinoleffe con un coast to coast di Manconi tutto solo davanti a Tosi: strepitosa la risposta del portiere biancorosso che respinge la conclusione.

20′ Primo angolo della partita a favore del Mantova.

15′ Punizione di De Francesco con Pierobon che gira di testa ma non inquadra lo specchio.

14′ Mantova che fa la partita, ma mister Mandorlini non è sereno in panchina.

8′ Mantova di nuovo avanti: filtrante di Guccione per Mensah, ma la palla è troppo lunga.

6′ Occasione per l’Albinoleffe: Guccione scivola e parte il contropiede di Zoma che passa a Cocco; conclusione fuori area respinta da Tosi. Incredibile errore a porta sguarnita di Manconi che spara alto.

4′ Trattenuto in area Bocalon; per l’arbitro tutto regolare.

2′ OCCASIONE MANTOVA!!!!! Combinazione tutta sulla sinistra: Ceresoli imbuca per Mensah che di piatto sfiora il palo.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa biancorossa ed ospiti in casacca bluceleste. Nel frattempo pubblico scatenato sugli spalti e striscione che cita: “Testa bassa e pedalare. C’è una salvezza da conquistare”.

Prima del fischio d’inizio segnaliamo la decisione di mister Mandorlini di lasciare in panchina Gerbaudo e di schierare Pierobon al suo posto.