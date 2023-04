Calcio Serie C – Verso Mantova-Padova: già staccati 500 biglietti

Mantova Il Mantova riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti in vista dell’ultima partita di campionato, sabato alle 17.30 al Martelli contro il Padova. L’attesa è spasmodica e la prevendita, partita ieri, ha già prodotto numeri interessanti. Sono infatti 500 i biglietti acquistati dai tifosi mantovani, una cifra mai toccata quest’anno al primo giorno di prevendita. Per la cronaca, si stanno muovendo anche i tifosi padovani, che hanno già acquistato una cinquantina di tagliandi.

Ricordiamo che per quest’ultima gara di campionato, decisiva per le sorti del Mantova, in viale Te hanno attuato una promozione sui biglietti: chi era presente a Vercelli avrà diritto all’ingresso gratuito; se è un abbonato, ha comunque diritto a un tagliando gratuito che potrà cedere a un famigliare o conoscente. L’ingresso omaggio lo si può richiedere (entro e non oltre venerdì) inviando una mail a ticket@mantova1911.club con allegato il biglietto di Vercelli; oppure al Mantova Point, sempre muniti di biglietto di Vercelli. Prezzi ridotti, e validi per tutti i settori, per chi non era in Piemonte: 7 euro il ticket intero, 5 euro per le donne, 3 euro per under 14 e over 65.

Tornando alla squadra, sembra meno serio del previsto l’infortunio a Gerbaudo. Nel frattempo, il giudice sportivo ha punito il ds Battisti (espulso a Vercelli) con un’inibizione fino al 25 aprile e una multa di 500 euro. Ammenda di 300 euro alla società per cori oltraggiosi e blasfemi dei tifosi.