Equitazione – Circolo Ippico Baizina, doppio titolo al Campionato Regionale di Dressage

Mantova Nel fine settimana scorso grande performance ai Campionati Regionali Lombardi di Dressage per il Circolo Ippico Baizina. Il team, sotto la guida dell’istruttore federale Guus Op de Ven, ha vinto due titoli. Martina Federici di Mantova si è aggiudicata il campionato F Amatori con la cavalla Brechtsje, mentre Enzo Capiluppi di Buscoldo con il pony Magic ha vinto l’oro nella categoria Debuttanti. Medaglia d’argento nella gara a squadre per il Circolo Ippico Baizina composto da Martina Federici, Carolina Frigo Favalli, Enzo Capiluppi e Himea Cipelli. Grazie ai tanti successi precedenti nel 2021, la Baizina ha ottenuto ufficialmente la qualifica di Centro Federale di Dressage. Grande soddisfazione per gli allievi e per l’istruttore Guus Op de Ven e i suoi collaboratori, Elisa Crovetti, Himea Cipelli e Justine Op de Ven.