Calcio Prima Cat. – Melara carica: “Dinamo, su la testa”

Gonzaga Settimana complicata per la Dinamo di mister Matteo Melara, costretta a fare i conti con un’emergenza di formazione in vista della delicata sfida casalinga di domenica contro l’Union Team Marmirolo di Makris Petrozzi, distante tre punti in classifica nel girone G di Prima Categoria lombarda. Il tecnico biancorosso deve rinunciare agli infortunati Bozzolini e Marangi, mentre Anoir Eddaoudi e Buzzi sono disponibili solo a mezzo servizio. In dubbio anche la presenza dell’esterno Luscietti, alle prese con un problema fisico che rischia di escluderlo dalla lista dei convocati. La squadra non vince in casa dalla sesta giornata, quando superò l’Oratorio Gambara. Nel turno successivo arrivò il successo esterno sul campo del Sirmione Rovizza, ma da lì la Dinamo ha incassato due stop interni contro Serenissima e Suzzara. Nell’ultimo fine settimana è invece arrivato un punto prezioso sul difficile campo del Castelvetro Incrociatello, al termine di una gara dai due volti. «Nel primo tempo avremmo meritato qualcosa in più e siamo anche andati vicini al raddoppio – osserva Melara –. Nella ripresa i nostri avversari sono stati più concreti e hanno impattato. Ora l’obiettivo è recuperare gli assenti: spero davvero di poter contare su una pedina importante come Marangi in tempi ragionevoli». Il tecnico guarda però anche oltre l’emergenza: «Ci servirebbe tornare a vincere sul nostro campo, ci darebbe un’iniezione di fiducia imporante. Il derby con l’Union Team non sarà semplice: affrontiamo una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica. Mi auguro che sia una bella partita».