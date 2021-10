Calcio Prima Categoria – Coppa Emilia: il Viadana pesca il Palanzano agli ottavi

VIADANA Il Viadana agli ottavi di finale della Coppa Emilia di Prima categoria affronterà in trasferta mercoledì 20 ottobre il Palanzano, compagine parmense che milita nel girone B. I gialloblù del presidente Paolo Lodi Rizzini nei tre precedenti turni hanno eliminato la Casalese ai rigori al Comunale, la Povigliese in trasferta sempre ai rigori, infine un poker esterno contro l’Audax Fontanellatese.

Il VIadana ha guadagnato il primo successo stagionale in campionato proprio domenica al Comunale, superando la Barcaccia. Domenica prossima gialloblù ospiti del Celtic Cavriago. «Non conosciamo il Palanzano – dice mister Nebbioli (foto)-, ma è più importante conoscere la mia squadra. Contro la Barcaccia si è visto finalmente il Viadana che vogliamo, continuiamo così col Cavriago, in questo mese di ottobre speriamo di poter recuperare quei punti persi all’inizio». Torna disponibile Maioli, ancora assente Berigazzi .