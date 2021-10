Calcio Prima Categoria – Psg-Marmirolo: Bizzoccoli e Cirelli fanno pace

MARMIROLO Alla fine è scoppiata la pace: i gesti distensivi fanno bene a tutti, al calcio e ai suoi protagonisti. Ha tenuto banco in settimana la sospensione della partita tra Psg e Marmirolo (Prima Categoria girone H), sospesa dal direttore di gara dopo che i cremonesi si erano rifiutati di scendere nuovamente in campo, dopo una zuffa tra mister Giuseppe Bizzoccoli (squalificato, ma presente sugli spalti) e un dirigente di casa. E oggi ci saranno le decisioni del giudice sportivo, che sancirà probabilmente anche del destino della gara. Qualora l’arbitro, che non ha assistito all’episodio incriminato (e per il quale potrebbe venire richiesto un supplemento d’indagine a livello federale), avesse ravvisato gli estremi per la prosecuzione, probabile una vittoria a tavolino per il Rullo. Qualora invece fosse stato lo stesso arbitro a sospendere la gara (questo non è chiaro, farà fede soltanto il referto in possesso del Crl), il ko a tavolino verrebbe riservato ai neroverdi.

Ieri è accaduto però un fatto notevole, e che potrebbe aiutare davvero ad una conclusione positiva (per tutti, ma anche per il calcio) della vicenda: il dirigente del Psg Cirelli e Bizzoccoli si sono incontrati per fare la pace e spiegarsi serenamente davanti ad un aperitivo.

«La partita era già molto tesa – spiega il dirigente neroverde Davide Tornieri- e purtroppo il clima era già abbastanza pesante. Non vogliamo ulteriormente commentare quello che è accaduto, ma vogliamo sottolineare come da subito, sin da domenica, ci fosse stata la volontà del mister di spiegare le sue ragioni, e di scusarsi. La settimana è stata complicata per tutti, e abbiamo concordato con Giuseppe una “pausa di riflessione”, approfittando anche del fatto che sarà a Palinuro nel weekend per un matrimonio. In panchina nella gara a Marmirolo contro un’altra formazione cremonese, il Castelverde, ci sarà il vice Buzzoni».