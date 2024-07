Calcio Eccellenza femminile – Maffezzoli, Mantovani e Pachera: tre big per il Mantova Women

RONCOFERRARO Il Mantova Women, erede diretto del Casalmartino che tanto bene ha fatto nell’ultimo campionato di Eccellenza (è arrivato terzo), riparte dalle prime conferme. Tra i pali ci sarà ancora la “saracinesca” Marica Maffezzoli. «Mi aspetto risultati migliori – dice – l’anno scorso abbiamo fatto bene, ma il prossimo bisogna fare anche di più. Occorre fare un saltino per puntare alla C: il gruppo c’è, io ci credo». Conferma anche per due pilastri del centrocampo, Aurora Mantovani e Vittoria Pachera. «Questa nuova stagione – assicura Aurora – rappresenterà ancora di più il carattere delle vipere. Le avversarie ormai ci conoscono, dovremmo mettere in campo tutta la grinta, l’orgoglio e maggiore furbizia. L’ambizione di migliorare la posizione dello scorso anno è la priorità, poi sarà il campo a parlare. Inizieremo a lavorare a testa bassa: per noi stesse, per lo staff tecnico, per la società e per i tifosi. Le vipere continueranno a dimostrare di che veleno sono fatte». «Sono emozionata per l’inizio di questa nuova stagione – aggiunge Vittoria – per me è la prima dopo l’infortunio e spero di raggiungere gli obiettivi prefissati e la sicurezza necessaria per tornare a giocare e dare il 100% il prima possibile. La società si sta muovendo bene, il progetto è ambizioso. Da mantovana sono contenta della nuova denominazione della squadra, rappresentare la propria città e i propri colori è sempre un onore. Il percorso sarà lungo e non semplice, ma credo nelle mie compagne e nello staff, sono sicura che riusciremo a farci valere».