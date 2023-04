Carra (Pd): “Magia, la politica ha il dovere di incidere. Monitoraggio importante”

MILANO “Far parte della Commissione Speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità è stata una scelta dettata dalla consapevolezza che la politica ha un ruolo fondamentale.

Sono convinto che l’impegno debba coinvolgere ognuno di noi, sia nel ruolo istituzionale che eventualmente si ricopre, sia come cittadini.

La Lombardia, lo dicono i report di questi ultimi anni, è la seconda regione per presenza dell’Ndrangheta; centinaia sono i processi criminali ed economici che hanno coinvolto le città lombarde e per questo è importante un serio monitoraggio del fenomeno mafioso in generale, con le evoluzioni e i cambiamenti che lo stesso ha subito nel tempo. Non da ultimo, le conseguenze del Covid, con centinaia di piccole imprese in difficoltà e quindi a rischio di usura. Le vittime di mafia, infatti, non sono purtroppo solo le persone che hanno perso la vita e i loro familiari, ma anche chi viene strangolato dall’usura.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, le possibilità che gli enti locali hanno, a qualsiasi livello, di incidere e intervenire sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, per scopi sociali.

Quello della Commissione Antimafia in regione Lombardia sarà un lavoro impegnativo, ma anche di sicuro e positivo impatto sociale e per questo sono pronto a dare il mio massimo contributo. Per tutte queste ragioni, sono particolarmente grato al mio capogruppo Majorino e a tutto il gruppo Pd per l’opportunità che mi è stata offerta”.

Marco Carra, consigliere regionale Pd e componente la Commissione Antimafia