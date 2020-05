Calcio Prima Categoria – Il Suzzara riparte da mister Mutti e “chiama” la Promozione

SUZZARA La conferma di Alessandro Mutti alla guida della prima squadra è la prima certezza, in casa Suzzara, per la prossima stagione, a prescindere dalla categoria che andrà ad affrontare. Mutti, come si ricorderà, era subentrato in corsa a Marco Goldoni e aveva condotto le zebre al terzo posto in classifica, a due soli punti dal tandem di testa composto da Pavonese e Bagnolese. Nell’ultima gara giocata prima dello stop, il Suzzara aveva battuto proprio la Pavonese per 1-0 con la rete di Lonighi. «L’interruzione del campionato è stata una vera disdetta – afferma il presidente Enzo Palvarini – la squadra stava attraversando un ottimo momento e il successo sulla Pavonese aveva dato grosso impulso ai ragazzi. C’erano, insomma, tutte le possibilità per chiudere il campionato al primo posto e andare in Promozione. Stavamo inoltre valorizzando i nostri giovani e c’erano i presupposti per dare spazio in prima squadra ad altri ragazzi del nostro settore giovanile».

In attesa dello stop ufficiale ai campionati, e delle conseguenti decisioni sui verdetti, la dirigenza bianconera è pronta a riunirsi per iniziare a programmare la prossima stagione. Con tutte le incognite del caso. «Ci vedremo la prossima settimana – spiega Palvarini – cercheremo di capire come muoverci e regolarci. I protocolli per il settore dilettantistico non sono certo uguali a quelli della serie A: di allenamenti per il momento non se ne parla. I ragazzi della prima squadra scalpitano, perchè vogliono tornare all’attività e si stanno allenando per conto loro; non da meno sono i ragazzini delle squadre del vivaio. Ma prima viene la salute e ancora non ci sono le condizioni per tornare in campo».

«Bisogna inoltre ricordare – dice ancora il presidente – che l’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown ha prodotto una crisi che riguarda molte aziende, trovare gli sponsor per la prossima stagione non sarà facile, il che comporterà, con ogni probabilità, una riduzione del budget. Molte società potrebbero rinunciare, oppure ci potrebbero essere delle fusioni. Gli organici dei vari campionati potrebbero cambiare. Attendiamo di sapere in quale categoria saremo, in caso di ripescaggio in Promozione, ci faremo trovare pronti. Aggiungo inoltre che intendiamo rafforzare il settore femminile e ci saranno novità all’Allodi. Il Comune – conclude Palvarini – ha previsto la riqualificazione dell’impianto, mi auguro che da giugno possano partire i lavori».