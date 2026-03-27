Calcio Prima Categoria – Scariolo: “Olimpia, un cammino eccezionale”

GAZOLDO Sta trascinando la Rapid Olimpia a suon di gol: bomber Christian Scariolo raramente resta a secco. Con la Serenissima è bastato il suo sigillo su rigore per conquistare la seconda vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile di fila. «L’abbiamo preparata e affrontata bene – afferma – . Ci abbiamo messo tanto cuore, soprattutto per la società che ci sta dando tutto. La Serenissima ha una buona squadra, ma forse le è mancata coesione. La differenza l’ha fatta e la sta facendo il gruppo, la società e lo staff. Inoltre abbiamo un presidente molto presente. In carriera ne ho visti pochi come lui. Ce la possiamo giocare con tutti. Non siamo lì in alto per caso». Con la rete di domenica scorsa, il classe ’90 è salito a quota 24 gol stagionali: «Lo dedico alla mia famiglia al sud, alla mia ragazza e al mio procuratore. Se sto facendo bene è grazie a loro. Quando sono arrivato, presidente e ds mi hanno detto che l’obiettivo era la salvezza. Il primo mese però ho visto cose interessanti: lì ho capito che si poteva fare di più. Però non mi aspettavo questo, sinceramente anche perché siamo neopromossi». «Mi aspettavo di segnare così tanto – prosegue -. Senza falsa modestia, in Eccellenza e in Promozione ho sempre fatto bene: quest’anno però c’è una Prima pazzesca. Ringrazio il mister, perché il gioco ruota intorno a me e i ragazzi mi supportano. Mi piacerebbe avvicinarmi a 200 gol. Adesso sono a 192 reti tra Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima». Domenica lo scontro ad alta quota con la vice capolista Dinamo: «Senza Di Mango, Diop e Thai Ba sarà dura, ma ce la metteremo tutta, daremo battaglia fino alla fine».