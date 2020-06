Calcio Prima Categoria – Suzzara e Marmirolo in lotta per Buzzacchero

MANTOVA In Prima Categoria le regine del mercato sono le scatenatissime Marmirolo e Suzzara, che si stanno dando battaglia per portare a casa i profili giusti per vivere un campionato da protagoniste. Le Zebre lavorano in prospettiva doppia, preparando un organico in grado di vincere la categoria d’appartenenza ma anche di ben figurare in Promozione, in caso di ripescaggio. Dopo aver preso Dmytro Vladov il direttore sportivo bianconero Carlo Piccinini ha messo nel mirino ormai da qualche giorno altri due atleti del San Lazzaro: Rasini e Azzali. Previsti la prossima settimana due incontri che potrebbero sbloccare la situazione. Da definire anche la conferma dell’attaccante Mortari, mentre Lonighi sembra sempre più lontano: non c’è accordo sul rinnovo, e la corte serrata del Marmirolo potrebbe strappare il forte giocatore al Suzzara, da sempre un pallino del direttore sportivo Marco Dalmaschio. Un altro duello di mercato le due società lo stanno combattendo per Daniele Buzzacchero, liberato dal Porto la scorsa settimana: l’attaccante veronese sceglierà la prossima settimana la sua destinazione. Il Rullo (che, lo ricordiamo ha già definito Stefano Andreato e Prince Addae) sembra già averlo in pugno, ma non è detta l’ultima parola.

Il Sermide attende notizie da Casoni al quale è interessato il San Felice sul Panaro dove ha giocato sino allo scorso dicembre, prima di approdare alla corte di Paolo Rampani: nella compagine modenese potrebbe rimanere Luca Brondolin che Alessandro Reggiani vorrebbe al Sermide. Alla squadra biancazzurra dove potrebbero approdare il centrale Alberto Grandi e l’attaccante Negrelli in passato al Rolo. Dall’Alto Polesine torna Toselli e dalla Poggese Tioli.