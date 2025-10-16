Calcio Prima Categoria – Suzzara inarrestabile. Il ds Filippini: “Proviamo a fermare la regina Montirone”

SUZZARA Con una rimonta al fotofinish il Suzzara ribalta il Sirmione Rovizza 2-1 e torna a casa dalla trasferta sul lago con il bottino pieno. Decisive per i bianconeri le reti nella ripresa e sul finire di Bulgarelli (76’) e Falanca (91’). «È stata una partita bella ma tirata – afferma il ds Fausto Filippini – . Abbiamo affrontato una squadra forte e attrezzata che se l’è giocata alla pari con noi. Dal canto nostro siamo partiti bene, ma abbiamo sbagliato un paio di occasioni con Meloni e Sassi mentre loro ci hanno puniti con Mora sugli sviluppi del rigore. Era stato bravo Bertolani a respingere la prima conclusione, ma sulla seconda non ha potuto fare nulla perché il tap-in è arrivato in ribattuta. Nella ripresa la squadra è ripartita col freno a mano tirato però è riuscita a ribaltarla con i subentrati Bulgarelli e Falanca». Suzzara secondo dopo 5 giornate con 13 punti (4 vittorie e 1 pareggio). «Non ce lo aspettavamo – spiega – . Quattro successi di fila sono tanti, ma siamo solo all’inizio. La squadra è stata costruita bene, speriamo di continuare così. C’è entusiasmo». Domenica il test più difficile: all’Allodi arriva la capolista Montirone per il big match della sesta giornata: «Mi aspetto un test importante contro un’avversaria forte e a punteggio pieno. Fino ad ora abbiamo vinto in campi caldi e difficili, vogliamo allungare e continuare la serie positiva. Partire bene è sicuramente un buon segnale. Il nostro obiettivo è centrare i play off e fare meglio del quinto posto dell’anno scorso. La nostra forza è nello staff tecnico che ha creato un gruppo solido con la squadra, formata in buona parte da giovani del paese. Non dimentichiamo i tifosi, sempre caldi e presenti. Ma ora non rilassiamoci: il campionato comincia ad entrare nel vivo proprio ora».