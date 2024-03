Calcio Prima Categoria – Vincenzi: “Poggese, ora lo Sporting per riavvicinare la vetta”

POGGIO RUSCO Rimonta all’ultimo respiro per la Poggese che in casa della Governolese strappa l’1-1 al 94′. Biancazzurri che rimangono così al terzo posto con 45 punti, ma con una partita da recuperare: domani a Poggio Rusco arriva lo Sporting Club in quello che si preannuncia un derby da fuoco e fiamme. «Con lo Sporting – racconta Mattia Vincenzi, autore del pari di domenica scorsa – all’andata abbiamo vinto 2-1. Loro giocano bene, per questo mi aspetto una gara difficile, anche se sono ancora in corsa per la Coppa che può togliere loro energie. Sarà un bel derby che ci giocheremo alla pari. Mancano ancora sei gare e ci sono tanti punti a disposizione: tutto può ancora succedere». «A Governolo – prosegue il difensore – è stata una bella battaglia. Abbiamo faticato a giocare per le condizioni del campo, per questo abbiamo fatto di necessità virtù. Ci sono stati solo lanci lunghi e tanti duelli in mischia. Penso che il risultato finale sia giusto, viste le occasioni avute sia da una parte che dall’altra». «Il mio gol è arrivato al penultimo minuto di recupero: dopo l’uno-due con Martina, la palla è arrivata a Scappi che con un tiro cross l’ha rimessa in mezzo e di testa l’ho buttata dentro». La scelta di scendere di categoria per Mattia sembra esser stata la scelta migliore: «Sono molto contento di essere quì – conclude – . A dicembre mi aveva cercato anche la Governolese, ma ho deciso di venire a Poggio perché conoscevo già alcuni giocatori come Martina, Scappi e Genova, in più avevo già lavorato con mister Galantini. Si respira passione e voglia di fare bene: proveremo a vincere il campionato, non ci nascondiamo più».