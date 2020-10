Calcio – Primavera 3: il Mantova debutta sabato 24 in casa col Carpi

MANTOVA La Lega Pro ha reso noto i gironi e il calendario del nuovo campionato Primavera 3, che prende il posto della Berretti. Il Mantova, allenato da Matias Cuffa, è stato inserito nel girone C con le seguenti squadre: Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna e San Marino Academy. Il debutto è fissato per sabato 24 ottobre alle ore 15 in casa contro il Carpi, mentre la settimana successiva i biancorossi saranno di scena a Piacenza.

Numerose le soste in programma: 21 novembre, 19 e 26 dicembre, 2 e 9 gennaio, 6 e 27 febbraio. Il campionato si concluderà il 13 marzo con il Mantova impegnato in casa contro il San Marino Academy.

Il nuovo campionato Primavera 3 vede al via 60 squadre suddivise in 7 gironi. Alla prima fase finale sono ammesse 28 squadre (4 per girone). Nella fase eliminatoria si possono impiegare tre calciatori “fuori quota”, di cui non più di uno senza limite di età. Anche nella fase finale è possibile impiegare tre “fuori quota”, ma con limite di età. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha salutato con entusiasmo la nascita dei campionati Primavera 3 e 4, nell’ottica di una valorizzazione sempre più ampia dei giovani.