Meteo avverso, la presentazione del programma di Murari si sposta a San Cristoforo

Cambio sede, causa meteo, per la presentazione del programma della coalizione di centrosinistra: l’appuntamento pubblico si terrà domenica 10 maggio alle ore 18 nell’ex chiesa di San Cristoforo (Mantova, via G. Romano 1).

Il candidato sindaco Andrea Murari illustrerà contenuti e strategie che caratterizzano il programma per Mantova, costruito con Alleanza Verdi Sinistra, Azione, Lista Gialla, Mantova Adesso, Partito Democratico – le liste e i partiti della coalizione che lo sostengono alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Economia, lavoro, infrastrutture, collegamenti, famiglie, politiche sociali, casa, sostenibilità, sport, sicurezza, legalità, cultura, turismo, commercio, mobilità, scuole e università tra i temi che propone e affronta.

Da lunedì il programma, in versione cartacea, arriverà anche nelle case dei cittadini di Mantova, unitamente ai 17 programmi specifici scritti per ogni quartiere in seguito agli incontri realizzati nei mesi scorsi con i residenti.