Calcio Primavera – Il Mantova sbanca Lumezzane (0-1) e vola in finale

LUMEZZANE (Bs) C’è un Mantova che vince. Anzi, continua a vincere. Mentre la prima squadra fatica in Serie B, ci pensa la Primavera di Ciccio Graziani a tenere alta la bandiera biancorossa, conquistando per il secondo anno consecutivo un posto nella finale che mette in palio la promozione alla categoria superiore. Lo scorso anno, in Primavera 4, i virgiliani c’erano arrivati attraverso due turni play off. Stavolta, in Primavera 3, si sono aggiudicati il posto diretto in finale vincendo il proprio girone di campionato. A tre giornate dal termine, serviva una vittoria ieri a Lumezzane per chiudere la pratica. Missione compiuta. Con l’1-0 in terra bresciana, il Mantova ha mantenuto i 7 punti di vantaggio sul Lecco secondo, impossibili da recuperare nelle due gare rimanenti. E la festa è partita.

I baby di Graziani hanno pigiato da subito i piedi sull’acceleratore, passando in vantaggio già al 10’ sugli sviluppi di un corner: la girata di testa di Battistini veniva accidentalmente deviata nella propria rete da Perotta. Al 20’ altra zuccata di Battistini e grande risposta del portiere locale. Il Lumezzane cominciava meglio la ripresa, trovando però un Mantova ordinato nel difendersi. Anzi, erano i biancorossi a sfiorare il raddoppio con Sanseverino, negato dalla traversa. Finale al cardiopalma, con i bresciani costantemente nella metacampo virgiliana. Su un lancio lungo, un’errata lettura della difesa biancorossa consegnava al Lume la palla dell’1-1, ma un monumentale Fratti ci metteva una pezza e blindava il successo. Nel complesso, è stata una partita scorbutica e con un’alta dose di agonismo, com’era lecito attendersi. Il Mantova l’ha gestita al meglio, meritando i tre punti e portandosi a casa il pass per la finale play off.

È un premio meritato per tutta la squadra e per mister Graziani che, dopo un inizio stentato (un punto nelle prime due giornate), ha trovato la quadra. Il Mantova si è ritrovato presto in vetta e non l’ha più mollata, anzi ha via via allungato sulle inseguitrici. L’accesso alla finale rappresenta anche una gratificazione per il settore giovanile e per l’ottimo lavoro svolto dal suo responsabile Marco Fioretto. Ora il Mantova attende di conoscere la sua avversaria per la promozione in Primavera 2. Le ultime due giornate di campionato definiranno gli accoppiamenti dei due turni play off, mentre la finale (andata e ritorno) è in programma il 10 e 17 maggio. La corsa non è finita, c’è ancora gloria da raccogliere.