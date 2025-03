Calcio dilettanti – Torneo delle Province: martedì l’esordio con Brescia

MANTOVA Martedì, con la trasferta a Desenzano per la doppia sfida contro la Delegazione di Brescia, inizia l’avventura delle Rappresentative giovanili mantovane nel Torneo delle Province. Domani è previsto un allenamento di rifinitura a Montanara. Il tecnico degli Allievi, Nicola Mandara, ha convocato i seguenti giocatori alle ore 16.30 (inizio seduta ore 17): Negrisoli Giacomo, Vighi Carlo, Zaltieri Francesco (Asola), Azzoni Diego, Mattioli Leonardo, Paradisi Federico, Trasforini Andrea (Quistello), Antoniazzi Marco, Bernardelli Pietro (Gove), Malagò Pietro (Poggese), Baratti Pietro, Conti Marly, Torregrossa Dennis (Porto), Caffarri Rafael (Rapid Olimpia), Ballabio Lorenzo, Biagi Nicolò, Cremona Achille, Marani Filippo (San Lazzaro), Capisani Giacomo, Sund Steeven (Serenissima), Battistelli Nicolas, Grasselli Nicola, Ongari Alessio, Prini Leonardo (UT Marmirolo), Maffezzoli Riccardo (Voltesi). Gli stessi atleti sono quindi convocati martedì alle 15.30 presso il campo sportivo “Maraviglia” a Desenzano per la gara contro Brescia.

Il raduno dei Giovanissimi domani a Montanara è fissato per le ore 17. Questi i giocatori convocati dal tecnico Francesco Todeschi: Bregoli Giovanni, Magri Samuele, Timus Eduard (Asola), Qasid Karim (Curtatone), Battaioli Niko, Russo Gabriel (Polirone), Dalle Vedove Manuel, Gasparini Tommaso, Lissandrello Gabriele Giovanni, Nonfarmale Nicola, Palvarini Parenti Thomas (Porto), Gentile Domenico, Marmiroli Lorenzo (Rapid Olimpia), Bassi Tommaso, Fakiti Rayan (River), Bonamici Ethan (Serenissima), Dall’Oca Andrea, Oleatti Leon (S.Egidio S.Pio X), Briani Mattia, Negri Alessio, Tagliente Martin Stefano (UT Marmirolo), Granato Riccardo (Union Villa), Ogliosi Kevin (Voltesi). Gli stessi atleti sono quindi convocati martedì per le ore 14.15 a Desenzano.