Calcio Promozione – Bertolani sprona la Gove: “Col Marmirolo serve solo la vittoria”

GOVERNOLO Dopo la sconfitta con l’Orceana, non si può più sbagliare. La Governolese ha finito i bonus e domenica con il Marmirolo si gioca buona parte della sua stagione: «Domenica rravamo partiti bene e forte – commenta il portiere Michele Bertolani, che a dicembre è passato proprio dai neroverdi ai Pirati – . Occupavamo bene il campo e secondo me, meritavamo qualcosa in più, magari il gol. Sapevamo che i bresciani erano molto bravi a far girare bene palla e a creare diverse occasioni da gol, infatti sono riusciti a segnare due gol in 20′, chiudendo di fatto la partita. Abbiamo provato a reagire nel secondo tempo, ma il gol alla fine non è arrivato». Domenica c’è la delicata sfida con il Marmirolo: se dovessero perdere, i Pirati rischierebbero la retrocessione diretta per distacco, visto che il San Lazzaro, quintultimo, ha 6 punti di vantaggio: «Viviamo la partita con il Marmirolo come un’occasione ed un rischio – afferma -. Per noi c’è solo la vittoria: bisogna vincere, non ci sono alternative, anche perché sono una diretta concorrente. Sinceramente, a dicembre non pensavamo a questo tipo di situazione, e a doverci salvare nelle ultime due giornate. E’ tutto nelle nostre mani; abbiamo le armi e la giusta cattiveria per mettere in campo tutto quello che abbiamo, senza paura. I ragazzi hanno sempre dato una risposta in momenti difficili come questi, quindi chissà…» «Sono arrivato qui, in un contesto nuovo con un mister nuovo. L’ambiente era positivo, anche se eravamo ultimi in classifica – osserva -, qualitativamente parlando, la rosa della Governolese meriterebbe una salvezza tranquilla o almeno di stare nella metà alta».

«Quando sono arrivato, la pressione era molto alta visto dove eravamo e dove siamo ora – conclude Bertolani -. Penso che questo gruppo non abbia nulla da invidiare al Marmirolo; non siamo una squadra da penultimo posto, ma ormai ci siamo e dobbiamo lottare con le unghie e con i denti fino alla fine per ottenere il traguardo sperato». Per Michele ancora una salvezza da guadagnare dopo quella ottenuta a Castiglione, in Eccellenza, lo scorso anno: «Ho un po’ di esperienza in questo campo – commenta -: cerchiamo di centrare i play out e poi giochiamocela al massimo».