Calcio Promozione – Buonaiuto: “L’Asola c’è. Ora riscattiamoci con il Rezzato”

ASOLA E’ bastata una partita di Coppa per riportare il sereno in casa Asola. I biancorossi di Mauro Franzini mercoledì sera, col successo allo Schiantarelli per 4-1 sul Cenate Sotto, hanno chiuso al primo posto il girone 20 della prima fase della Coppa Italia di Promozione: nei sedicesimi se la vedranno con l’Union Team Marmirolo che ha espugnato Poggio Rusco, col 2-0 sulla Poggese, risultato che ha consentito al team neroverde di vincere il girone 19.

«Il mister per la gara con gli orobici ha fatto giocare chi sino ad ora ha avuto meno spazio – spiega bomber Antonio Buonaiuto, stavolta preservato per gran parte della gara -, chi è sceso in campo ha pienamente risposto alla fiducia data dall’allenatore. E’ stato un successo meritato, che è anche servito a rifarci dalla delusione di domenica scorsa in campionato, con una sconfitta davvero beffarda da parte della Verolese. Nel successivo turno della Coppa ci tocca l’Union Team, che nella scorsa stagione ci eliminò da questa manifestazione». Dunque i biancorossi avranno modo di cercare la rivincita.

Archiviata la netta vittoria sui bergamaschi, per i biancorossi del presidente Massimo Tozzo è tempo di pensare al prossimo impegno di campionato a Prevalle, col Rezzato reduce dalla sconfitta al Migliaretto col San Lazzaro: «In campionato domenica scorsa abbiamo incassato una sconfitta casalinga con la Verolese che ci ha fatto male a livello di morale -. conclude Buonaiuto -, sino a pochi minuti dalla conclusione della sfida coi bresciani eravamo in vantaggio. Forse abbiamo peccato di sicurezza e ritenevamo di avercela fatta. Alla fine, invece, abbiamo perso. Logico che a Prevalle punteremo all’immediato riscatto, ma attenzione a prendere sottogamba questo incontro. Affronteremo un undici giovane, ma guai a sottovalutarlo. Nessun avversario va preso alla leggera. Dalla gara di domenica scorsa abbiamo imparato una lezione: bisogna essere costanti, non mollare sino alla conclusione della partita. Si vince solo al triplice fischio. Per questo dobbiamo essere concentrati, questa squadra ha tutto per riscattare da subito lo scivolone con la Verolese». Assenti Brentonico e Cherubini.