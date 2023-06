Passaporti: da lunedì via alle prenotazioni di 150 posti per l’apertura straordinaria del 10 giugno

MANTOVA A partire dal pomeriggio di lunedì prossimo 5 giugno verranno messi a disposizione dell’utenza sull’agenda on line della Questura di Mantova nella “sezione aperture straordinarie” 150 posti per la giornata di sabato 10 giugno. Tale modalità consentirà ai richiedenti di prenotare l’appuntamento on line, nelle fasce temporali definite dal sistema informatico, evitando inutili tempi di attesa.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente apertura straordinaria, il 10 giugno verranno trattate esclusivamente le istanze di chi è in possesso di prenotazione telematica.

Si rinnova la consueta raccomandazione di presentarsi agli sportelli con la documentazione necessaria e, a tal proposito, si consiglia di consultare il link “IL PASSAPORTO” del sito www.poliziadistato.it.