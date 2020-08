Calcio Promozione – Casalromano, linea verde per continuare a stupire

CASALROMANO Un Casalromano dall’età media molto bassa, ma con tanti giocatori in grado di stupire. Una sfida per Mauro Franzini, tornato sulla panchina gialloblu, che ricalca un po’ quella di Stefano Pioli al Milan. Giovani di talento, ma da plasmare in un campionato competitivo come quello di Promozione.

«Di sicuro ci manca una punta di peso in grado di alternarsi con Buoli – dice il tecnico -, a livello di organico, pian piano i tasselli si stanno incastrando. Qualche giocatore devo ancora “scoprirlo” tecnicamente, ma ci sarà tempo durante la preparazione. Massima fiducia nell’operato del diesse Santo Marini, che sta portando qui elementi molto giovani, ma che hanno maturato esperienza nelle categorie superiori».

Gli ultimi arrivi riguardano le punte Kouatchoi del ‘98 e Tarik del 2002: il primo ha esperienze in C con la Cremonese, il secondo arriva dal vivaio del Brescia. «Li proverò in preparazione, quando ci raduneremo il 24 agosto prossimo, vedremo le loro peculiarità. Anche da quello decideremo il nostro modo di giocare – spiega Franzini -».

Da scoprire anche il mediano Scarabaggio (2000), oltre al forte difensore 2001 Palmiero, che potrebbe chiudere il giro di innesti in quota.

«Oltre a Buoli e Scalvenzi avremo altri giocatori d’esperienza, come i confermati De Pietri, Peschiera e Grechi. E poi ci sono gli “esperti” ancora molto giovani come Brentonico, che è un ‘98 ma è già un veterano, così come Bilal e Zaglio e Tonini. Le scelte in porta saranno importanti per bilanciare i giocatori di movimento: è arrivato un portiere che ha esperienze importanti come Garletti, affiancato dal 2002 Carbonari. Direi che siamo ben coperti».

L’obiettivo resta la salvezza: «Dovremo costruire un collettivo amalgamato al meglio il prima possibile – conclude il tecnico gialloblu -. Dobbiamo mantenere la categoria e contro avremo molte squadre di grande caratura. Basti pensare alla campagna acquisti del Carpenedolo, che non è stato ancora ripescato in Eccellenza, oppure all’organico messo insieme dalla Pavonese, o ancora, per restare nel Mantovano, allo Sporting, che ogni anni si rinforza». Per quanto riguarda le amichevoli, ad oggi ne è stata fissata una il 6 settembre contro il Castiglione.