Calcio Promozione – Cavagna: “Forza Sporting, con la Voluntas non puoi sbagliare”

CERLONGO Morale in salita per lo Sporting Club, ringalluzzito dal pareggio colto domenica scorsa all’Allodi contro il Suzzara: sotto 1-3, i ragazzi di Mauro Franzini hanno acciuffato i bianconeri di Pavesi, chiudendo il derby sul 3-3. Ma la gara più attesa è quella di domenica, in casa contro la Voluntas Montichiari. In palio punti pesantissimi in chiave salvezza, visto che la Voluntas è quartultima a quota 9 (in compagnia di Ome e Sporting Brescia), mentre i goitesi sono ultimi a 4. Anche la Voluntas sembra in ripresa, visto che nell’ultimo turno ha piegato di stretta misura la Bagnolese.

«La compagine bresciana si è rilanciata dopo aver vinto le ultime due partite – afferma il presidente Denis Cavagna – . Ma anche noi abbiamo fatto bene di recente, e questo mi rende fiducioso. Domenica scorsa eravamo in svantaggio a Suzzara, eppure alla fine abbiamo strappato il pareggio. Peccato per l’espulsione di Beschi, un vero e proprio baluardo per la nostra difesa. In ogni caso, quella con la Voluntas Montichiari è una gara importante ma non decisiva. Il girone d’andata si deve ancora concludere, non siamo ancora a metà campionato. Insomma, la strada è ancora lunga. Però è anche vero che, giocando in casa, ce la metteremo tutta per ottenere i tre punti. Ci consentirebbero di avvicinarci ai bresciani. E poi sarebbero importanti per il morale dei ragazzi. Non è facile affronate partite così complicate con tanti infortuni e assenze che mettono in difficoltà l’allenatore per lo schieramento da mandare in campo. Tutto ciò comporta anche frequenti variazioni di modulo e di assetto tattico». Cavagna elogia il carattere di Franzini: «È utile alla squadra, che è giovane e rinnovata, quindi necessita di una guida forte. Insomma, siamo in buon momento e allora vale proprio la pena di sfruttarlo. La speranza è quella di migliorare la classifica: abbiamo i mezzi per rimontare posizioni e, proprio per questo, sono sicuro che i ragazzi daranno tutto per piegare la Voluntas. Esattamente come hanno fatto domenica scorsa a Suzzara: in doppio svantaggio non si sono dati per vinti, ci hanno creduto. Con grande carattere hanno prima accorciato le distanze, e poi acciuffato i bianconeri. Secondo me è stata una bellissima dimostrazione che la squadra è viva. Non dimentichiamoci chi avevamo di fronte». E qui si ritorna all’operato di Franzini: «Se la squadra lotta, si impegna e non molli, possiamo dire che rispecchia il carattere del mister. Mauro ha tanta esperienza, sa quali tasti toccare quando si attraversano momenti di difficoltà. Quando si è ultimi è facile scoraggiarsi e perdere motivazioni. Invece vedo che questo gruppo ha tanta voglia di crescere e migliorarsi. D’altronde, con la classifica che al momento non è positiva, ogni partita per noi diventa fondamentale». E allora sotto con la Voluntas: «L’importante – conclude il presidente dello Sporting – è non perdere di vista chi ci precede. E sfruttare al massimo tutte le occasioni favorevoli che si presentano. Con la Voluntas è una di quelle».

Oltre a Beschi per squalifica, contro i bresciani mancherà per infortunio anche Novello.