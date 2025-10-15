Calcio Promozione – Cavagna: “Sporting, il primo successo fa morale”

GOITO Grande entusiasmo in casa Sporting Club per la prima vittoria stagionale. La squadra guidata da Andrea Bellini si è imposta domenica sul Rezzato grazie al gol decisivo firmato da Cabroni, conquistando tre punti fondamentali. Un successo che arriva dopo un avvio di campionato difficile: lo Sporting, infatti, aveva pareggiato in trasferta contro Verolese e Calcinato, mentre davanti al proprio pubblico aveva subito sconfitte contro Castelcovati e San Pancrazio. Questa vittoria, dunque, rappresenta un segnale importante sia in termini di morale che di classifica. «È stata una vittoria sofferta ma meritata – commenta il presidente Devis Cavagna -. In questo girone c’è grande equilibrio e ogni partita va affrontata con la massima attenzione e concentrazione. Il successo sul Rezzato è importante non solo per la classifica, ma anche per la fiducia della squadra. Abbiamo visto che i ragazzi ci hanno creduto, hanno mostrato determinazione e la voglia di portare a casa i tre punti». Cavagna sottolinea anche la solidità difensiva di Righetti, fondamentale nella gestione del match, e il contributo di tutta la squadra, capace di reagire alle difficoltà incontrate nel corso della partita.

Lo Sporting ora guarda con fiducia al prossimo impegno, in programma sul terreno del Castrezzato, che in classifica ha solo un punto in più (saranno assenti Boateng e il lungodegente Gentili). «Dobbiamo cercare di allungare la striscia positiva – continua il presidente -. Dopo un pareggio in trasferta e questa prima vittoria casalinga, vogliamo confermarci anche fuori casa. L’obiettivo principale resta la salvezza, quindi ogni gara va giocata con il massimo impegno, la giusta mentalità e il miglior atteggiamento possibile. La squadra deve continuare a lavorare con serietà, senza abbassare la guardia, ma credendo sempre nelle proprie capacità». Lo Sporting ha dimostrato di poter competere e costruire una stagione positiva partendo da questa prima importante affermazione.