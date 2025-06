Calcio Promozione – Cobelli: “Asola, nessun proclama. Punteremo sulla voglia di riscatto”

ASOLA Anche l’Asola di mister Alessandro Cobelli è al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione. L’allenatore fa il punto sul mercato parlando delle operazioni già concluse e di quelle che la società sta pianificando nel futuro imminente. Per iniziare, si è deciso di continuare con lo zoccolo duro della squadra, come spiega lui stesso: «Abbiamo riconfermato oltre tre quarti dell’organico. La nostra intenzione è infatti quella di puntare sulla voglia di riscatto di questi ragazzi dopo l’annata di certo straordinaria che abbiamo vissuto. Sono il primo a credere che il gruppo abbia valori tecnici e umani importanti, a partire dai veterani come Beretta, Chitò, Bovi e Marcolini, che hanno ancora molto da dare, fino ai più giovani». Tra i volti nuovi, o quasi, ci sono due difensori e un attaccante: «Abbiamo aggregato in prima squadra due ragazzi del settore giovanile, Ongarini (classe 2007) e Bonometti (classe 2005), che andranno a completare la difesa. Dalla Pavonese promossa in Eccellenza è arrivato Pezzini (classe 2003). Si tratta di una punta dal grande potenziale, anche se ancora non ha saputo dimostrare quello di cui è capace a causa di alcuni infortuni che ne hanno rallentato l’esplosione. Vogliamo recuperarlo perchè crediamo che ci possa dare una grossa mano là davanti» commenta il mister. Manca ancora qualche innesto ma l’allenatore è sereno: «La società sta lavorando con molta tranquillità, sa quello che serve e procederà in modo mirato per completare la rosa. Non è una notizia che stiamo cercando giocatori offensivi con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo già a disposizione». Si complica la strada che porta a Rasini, ma il ds Sandrini ha nel mirino diversi altri profili. «L’obiettivo che ci fissiamo? Non si parli di playoff – conclude Cobelli – Pensiamo a vincere una gara per volta».