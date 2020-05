1° maggio, De Corato: travolti da un tsunami, per il futuro usare mani, cuore e cervello

MANTOVA L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, ha preso parte alla videomanifestazione, organizzata dal sindacato Confial (Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori) dal tema: ‘sindacato, governo e territori in rete’.

All’incontro, avvenuto su piattaforma telematica, sono inoltre intervenuti, il Ministro per le Politiche agricole e Forestali Teresa Bellanova, gli assessori regionali Claudio Di Berardino (Lazio), Cristina Grieco (Toscana), Roberto Lagalla (Sicilia), Fausto Orsomarso (Calabria), Giorgio Benvenuto (attualmente Presidente e fondatore della Fondazione Bruno Buozzi) ed i professori universitari Maurizio Ballistrieri e Domenico Marino. Ha introdotto i lavori il segretario generale della Confial Benedetto Di Iacovo.

PRIMO MAGGIO 2020 DEDICATO A CHI NON HA MAI SMESSO DI LAVORARE – L’assessore De Corato, ha sottolineato che “non è stato un primo maggio come gli altri, è stata una giornata di riflessione, che si colloca in un periodo che la storia ricorderà perché buona parte dell’economia, quella fatta di sudore e sacrificio, si è fermata. In queste circostanze così critiche un doveroso ringraziamento va a tutti i lavoratori di quelle categorie che non hanno mai smesso di svolgere le loro mansioni, in molti casi anche mettendo a rischio la propria salute. Mi riferisco, per esempio, in primis, ai medici e agli infermieri, ma anche ai cassieri dei supermercati, ai trasportatori, agli autisti del trasporto pubblico e privato, al personale delle pulizie, alle forze dell’ordine alla polizia locale agli operai e a tanti altri ancora”.

TRAVOLTI DA TSUNAMI – “La Lombardia – ha ricordato – è stata travolta da uno tsunami di proporzioni devastanti. Per tanti, troppi giorni, abbiamo dovuto lottare contro il tempo per recuperare respiratori, mascherine e tutto quello che serviva per salvare le vite ai nostri cari. Il mondo del lavoro ed economico, già nel prossimo futuro, dovrà necessariamente andare incontro a delle modifiche, a degli adattamenti. Per la ripartenza è indispensabile avere chiari 3 capisaldi attraversi i quali muoverci: lavoro, sicurezza, solidarietà”.

GLI IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA – “Come Regione Lombardia – ha sottolineato De Corato – abbiamo fatto notevoli sforzi per aiutare le imprese attraverso l’accesso al credito. Senza dimenticare quello che si preannuncia come vero e proprio ‘piano Marshall’ per la ripartenza. Un pacchetto da tre miliardi di investimenti in opere pubbliche in tutta la Regione, di cui 400 milioni destinati a Comuni e Province per realizzare opere immediatamente cantierabili”.

“Io penso che in un Paese come il nostro – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza – pieno di luoghi unici al mondo impregnati di cultura ed arte, per rinascere dovremo usare mani, cuore e cervello”.