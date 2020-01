Calcio 1ª Categoria – Merlin: “Porto, importante ripartire col piede giusto”

Porto Il Porto riparte da un derby. Domenica 12 gennaio i ragazzi di Lucio Merlin affronteranno per l’appunto il Gonzaga di Davide Marmiroli. All’andata a vincere furono proprio i portuensi. Tante cose sono cambiate da allora, ma la partita sarà un crocevia importante per la corsa salvezza. «Da quando sono mister del Porto non abbiamo più perso è questo è sicuramente positivo – attacca Merlin -, ma non è sufficiente, perchè crediamo di avere una rosa in grado di fare meglio. E’ logico che nel ritorno dovremo cercare di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. La seconda parte del campionato è un’altra storia, la sfida col Gonzaga in ogni caso si preannuncia difficile, perchè i nostri avversari sono guidati da un tecnico esperto e hanno bisogno di punti. Dunque mi attendo un match molto combattuto». Intanto una tegola per il Porto, che perde per un lungo periodo il giovane Lucas Beninca, vittima di un grave infortunio al ginocchio.