Calcio Promozione – Dalmaschio: “Governolese danneggiata dagli arbitri e multata: così non va”

GOVERNOLO C’è parecchio rammarico in casa Governolese per la sconfitta rimediata in casa contro la Pavonese. E ieri si è aggiunta la beffa: un’altra forte multa inflitta ai Pirati dal giudice sportivo, da 230 euro, per espressioni irriguardose all’arbitro da parte del pubblico. Una stagione di sofferenza anche sotto questo punto di vista per i rossoblù, che in totale si sono visti sanzionare per 680 euro.

«Non vogliamo certo favoritismi – dice il dg Marco Dalmaschio – ma pretendiamo rispetto. E i fatti dicono che in questa prima parte di stagione siamo stati danneggiati dai direttori di gara, spesso con un atteggiamento sbagliato nei nostri confronti. Domenica contro la Pavonese è stato annullato un gol buono a Cenzato sullo 0-0. Un fuorigioco che ha visto soltanto il guardalinee, tanto che il direttore di gara si stava portando a centrocampo per riprendere il gioco, quando è stato fermato dall’assistente. Inoltre ci stava nella ripresa anche l’espulsione di Pini, che si sarebbe meritato un altro giallo per una brutta gomitata. Anche con l’Asola siamo stati danneggiati: un rigore non dato e gara terminata in nove».

«Sappiamo che il nostro pubblico è caldo – prosegue Dalmaschio commentando la motivazione della multa -, però si sono viste decisioni che non possono non lasciare perplessi. Gli arbitri hanno diritto di crescere e di sbagliare, ma così è troppo. Facciamo tanti sacrifici, così però è inutile. Serviamo solo a fare cassa?». Domenica derby col San Lazzaro: «Gara molto difficile, sappiamo di dover lottare contro una formazione arcigna, un’avversaria per la corsa salvezza. Noi, dal canto nostro, dobbiamo sicuramente fare meglio, se vogliamo restare in Promozione. Questo è fuor di dubbio».

Per quanto riguarda l’organico di mister Gola, Avanzini potrebbe essere pienamente recuperato, mentre sono fuori per squalifica Campi e Solci.