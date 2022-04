Ciclismo – M. Chiese: Saccani e Lavelli sul podio a Bovolone

Mantova Domenica da podio per il ciclismo giovanile mantovano. Grazie ai numeri dell’esordiente Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli e degli allievi Federico Saccani e Damiano Lavelli del Mincio Chiese il lungo fine settimana della Liberazione continua a regalare forti emozioni agli appassionati. Ieri a Bovolone (Vr) in occasione del Memorial Loris Fortuna la formazione del presidente Guido Morelli ha dato un saggio della propria potenzialità. Sul rettilineo conclusivo sia Federico Saccani, 2°, sia Damiano Lavelli, 3°, hanno cercato di mettere a segno il terzo alloro di squadra; purtroppo ad anticiparli sotto lo striscione d’arrivo è stato Matteo Carretta del Velo Junior Nove. Bene poi si è comportato anche Kevin Lanzarotto che ha chiuso la sua prova ottenendo il 7° posto. Tra gli Junior, Stefano Leali del Teram Giorgi a Pettenasco (Novara) ha chiuso al quinto posto. Per quel che concerne l’esordiente Alessandro Marzocchi, dopo i vari piazzamenti colti nelle gare precedenti finalmente è riuscito a salire sul podio. Il giovane atleta di Castel Goffredo nel Memorial Bussacchini che si è corso a Nave (Bs) ha conquistato il 3° posto mentre la vittoria è andata, allo sprint, a Ruben Ferrari della Romanese. Fermi ai box per la pioggia i Giovanissimi. Esclusa Giulia Affini del Nuvolera seconda a Toscolano Maderno. Per quel che concerne l’Mtb ad Erbusco (Bs) esordienti dello Sporteven si sono messi in luce. Il piazzamento migliore tra loro lo ha colto Pietro Zerbinati nono. Nella top 20, invece sono entrati: Maurizio Gobbi, 13°, e Nicolò Castellini, 16°. Un plauso comunque il team di Borgo Mantovano e lo staff tecnico la hanno rivolto anche a Paolo Borzi e Lorenzo Simi. Oggi si torna in sella per partecipare alle gare in programma a Crema, gli esordienti, e a Valeggio sul Mincio, gli allievi. Per gli under 23, Gianluca Cordioli del Sissio Team sarà di scena nella Coppa Caduti Nervianese in programma a Nerviano. (bio)