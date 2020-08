Gioca 25 euro al Superenalotto e ne vince 145mila

GOITO Una vera e propria “befana di Ferragosto” quella che si è verificata in un locale di Goito: i titolari, rientrati ieri dopo un breve periodo di ferie, hanno scoperto che una schedina del Superenalotto aveva centrato un 4 con l’aggiunta del numero superstar; un colpo che ha fruttato una vittoria da ben 145mila euro a fronte di 25 euro giocati. Soddisfazione da parte dei titolari dell’esercizio che, pur non sbilanciandosi sul nome del possibile vincitore si dicono sicuri, vista la giocata, che questo sia uno dei clienti abituali del locale.

La supervincita ferragostana è avvenuta nel bar caffetteria La Piazzetta a Goito ed è stata scoperta solo alcuni giorni dopo poichè i titolari, poco prima del 15 agosto, avevano deciso di prendersi un brevissimo periodo di ferie: «Le ultime giocate effettuate nel nostro locale – ci dice il titolare Davide Maroli – risalgono al 13 agosto: subito dopo siamo andati in ferie qualche giorno e oggi (ieri ndr) abbiamo riaperto accorgendoci subito, dal terminale, che una giocata del 13 agosto aveva fruttato questa clamorosa vincita. Siamo ovviamente contentissimi: sia per noi, visto che abbiamo aperto da appena due anni e abbiamo già registrato una vincita così corposa sia per l’ignoto vincitore che passerà sicuramente una bella estate e non solo». Sul vincitore Davide non si sbilancia anche se ha una certezza: «Non mi pare la giocata occasionale di un cliente di passaggio – spiega – più facile pensare dunque che si sia trattato di un nostro frequentatore abituale». (nico)