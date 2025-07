Calcio Promozione – Governolese, Bertaso parla da leader: “Qui c’è tutto per fare bene”

Mantova Sarà ancora Alessio Bertaso uno dei punti di riferimento della Governolese, pronta a lanciarsi in una nuova avventura nel campionato di Promozione. Il mediano veronese, classe ed esperienza da vendere, continuerà a vestire la maglia dei Pirati, confermando così il legame forte e sincero nato con il club rossoblù. Arrivato lo scorso dicembre dalla Sangiovannese, Bertaso ha raggiunto Governolo nella sessione invernale di mercato e si è inserito con decisione nel cuore del centrocampo rossoblù. Un innesto che ha dato equilibrio, ordine e personalità al gioco della squadra. «Dell’andata non posso dire nulla – racconta – ma posso parlare del girone di ritorno, che è stato sicuramente molto positivo. Abbiamo tenuto un ritmo da alta classifica e centrato una salvezza pienamente meritata. Sono molto contento di essere rimasto: ho trovato un ambiente dove si lavora bene e con serietà». A convincerlo a restare non è stata solo la stima reciproca con mister De Martino, ma anche il progetto, la compattezza del gruppo e la passione dei tifosi: «Per riuscire a fare bene servono tante componenti – sottolinea il centrocampista veronese -. Qui c’è un legame solido con la società, uno staff tecnico preparato e un pubblico che ci sostiene con entusiasmo. Quando senti che la gente ci crede, cresce anche la tua voglia di dare tutto».

Alessio sottolinea come anche il lavoro sul mercato sia stato fondamentale: «Il direttore sportivo Rudy Tavernelli ha operato bene, inserendo in rosa giocatori funzionali alla squadra. Il blocco dello scorso anno è stato confermato, e questa è una scelta importante. Significa voler dare continuità a quanto di buono è stato fatto, soprattutto nel girone di ritorno, quando abbiamo mostrato di poter competere con chiunque». Nonostante qualche proposta arrivata durante l’estate, Bertaso non ha avuto esitazioni: «Sì, ho ricevuto delle richieste, ma la mia scelta è stata chiara: rimanere qui. Metto a disposizione dell’allenatore e della squadra tutta la mia professionalità, l’impegno quotidiano e l’esperienza maturata. A Governolo ci sono le basi per fare bene. Ora spetta a noi rispondere sul campo». Con una rosa equilibrata, uno spogliatoio compatto e la consapevolezza di poter alzare l’asticella, la Governolese è pronta a dare battaglia. E Bertaso sarà ancora lì, al centro del campo, a guidare i Pirati con grinta e intelligenza.