Calcio 2a categoria – Soave, rinforzi doc per tentare il salto. Carturan: “Aspetto la prova del campo”

Soave Nuova avventura in Seconda Categoria e rinnovate ambizioni per il Soave del presidente Ercole Pezzo, deciso a migliorare il buon cammino della scorsa stagione. I granata chiusero la regular season con 51 punti per poi superare il Casaloldo 2-0 nel primo turno play off. Il successivo 1-1 contro la Rapid Olimpia, meglio piazzata, pose fine al sogno promozione, che è stato invece coronato proprio dai rivali di Gazoldo. Per la stagione 2025/26 la guida tecnica è stata affidata a Riccardo Carturan, reduce da un’ottima esperienza a Curtatone e già carico per la nuova avventura. «E’ stata una bella annata – spiega – con una squadra neopromossa che ha raggiunto la salvezza in anticipo, chiudendo ottava. Ora mi attende una nuova sfida: ringrazio il presidente e il direttore sportivo per la fiducia. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di mercato, ma le risposte vere arriveranno dal campo: è lì che si vede il valore della squadra». Sul fronte mercato, da segnalare gli arrivi di Barbieri, Beschi, Ndiaye, Sanseverino e il rientro in attività di Junior. La preparazione prenderà il via subito dopo Ferragosto, lunedì 18.