Calcio Promozione – Il Marmirolo chiude il mercato con l’arrivo dell’esperto Cipriani

MARMIROLO Con un colpo ad effetto il Marmirolo ha concluso la sua campagna acquisti in entrata: serviva un centrocampista in grado di sostituire Beschi, che si è trasferito nel Padovano per lavoro, ed è arrivato un giocatore, dal curriculum prestigioso, come Andrea Cipriani. Atleta di grande esperienza (è nato infatti nel 1986), Cipriani ha giocato con Chievo, Virtus Vecomp, Domegliara, Ambrosiana e Sona. Centrocampista di grande spessore, che per la prima volta si misura con un campionato al di fuori del Veneto. E’ lui dunque il rinforzo che mister Davide Marmiroli aspettava, anche in vista dell’imminente inizio della preparazione, fissato per lunedì 8 agosto.

«Siamo abbastanza soddisfatti del mercato in entrata – dice il direttore sportivo marmirolese Brentegani – abbiamo di fatto rivoluzionato la squadra con 15 giocatori nuovi tra under e over. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a disputare un torneo interessante. Prima mantenere la categoria e poi fissare gli obiettivi cammin facendo. Potremmo scontare qualche problema di amalgama all’inizio, dobbiamo essere bravi noi a mantenere un certo equilibrio, visto che la rosa è nuova di zecca e bisogna trovare la giusta intesa tra atleti e reparti».

Una battuta anche sul girone di Promozione, il D, che vedrà come di consueto le mantovane scontrarsi con le bresciane. Il Rullo è una new entry, ma per modo di dire, vista la storia del team neroverde, che ha spesso calcato palcoscenici di un certo livello. «Il Marmirolo è stato inserito in girone di Promozione molto competitivo – osserva il diesse – a mio avviso Cellatica, Pavonese, Castellana e Suzzara finiranno col lottare per un piazzamento importante. Mi sembrano ad oggi le compagini più attrezzate».

Ecco il programma delle amichevoli del team neroverde. Il 13 agosto una prima partitella in famiglia, per verificare da vicino i progressi fatti nei primi giorni di lavoro. Poi, il 18, test col Porto di Prima Categoria, un vero e proprio derby amichevole che vedrà il Rullo affrontare una delle annunciate protagoniste della serie inferiore. Due giorni dopo, il 20, sarà invece la volta del Mozzecane, team veronese di Promozione, mentre il 24 il Marmirolo sfiderà un’altra compagine veronese, ovvero il Garda (Eccellenza veneta).