Calcio Promozione – “Kaiser” Franzini torna sulla panchina del Casalromano

CASALROMANO Della serie “a volte ritornano”, inaugurata quest’estate dallo Sporting Club con il divorzio lampo, subito rientrato, con mister Novellini, il Casalromano ha affidato la guida tecnica della squadra a Mauro Franzini, che torna quindi sulla panchina gialloblù dopo un solo anno, quasi sabbatico, visto che l’esperienza a Nogara del “Kaiser” è durata poco. Franzini aveva preso in mano il Casalromano nel dicembre 2017, chiamato per sostituire Marmiroli, e nella stagione successiva l’aveva portato al punto più alto della sua storia, ad un passo dai play off e comunque prima classificata tra le mantovane di Promozione. Nell’estate scorsa si è consumato il divorzio, ma né Bizzoccoli prima, né Bresciani poi hanno saputo cancellare il bel ricordo lasciato da Franzini, richiamato a furor di popolo (ovvero dei senatori della squadra) sulla panchina gialloblù. «Conosco l’ambiente e molto giocatori – racconta “Kaiser Franz” – con i dirigenti ci eravamo lasciati in buoni rapporti e ora eccomi di nuovo qui, pronto a riprendere il lavoro interrotto un anno fa, consapevole delle difficoltà che ci attendono, ma anche del fatto che qui si può lavorare bene».

«Al mister va un caloroso in bocca al lupo per il nuovo campionato da parte di tutta la dirigenza per raggiungere traguardi ambiziosi» è l’investitura ufficiale della società. Tocca poi al diesse Santo Marini dare il bentornato al mister. «L’estate scorsa ci siamo lasciati, ora ci risposiamo. Franzini è un tecnico di grande personalità, quando un anno fa decise di andare via, molti dei nostri atleti volevano fare altrettanto e non è stato facile convincerli a restare. Adesso torna e siamo tutti davvero contenti. Ora è tempo di pensare alle conferme, partendo dai giovani, e agli eventuali rinforzi».

Tra i giocatori in odor di conferma capitan Peschiera, Zaglio, Depietri, Grechi, Brentonico faranno certamente parte del nuovo Casalromano targato Franzini. Che tutti qui sognano forte e vincente come quello vecchio.