Anche quest’estate torna l’Arena Bike-in

MANTOVA Si può immaginare l’estate 2021 all’insegna dello spettacolo dal vivo? La risposta è sì e arriva direttamente da Mantova. La città lombarda, infatti, adotta per il secondo anno consecutivo la formula Bike-in.

Dal 1° luglio al 15 agosto 2021, la suggestiva area di Campo Canoa, situata in riva al lago inferiore, ospiterà l’Arena Bike-in, il drive-in pensato per accogliere un pubblico in bicicletta anziché in auto: come l’anno scorso per chi lo vorrà sarà possibile parcheggiare la bici nel proprio stallo, e prendere parte al ricco cartellone di eventi live recuperando occasioni di socialità e divertimento, immersi nel verde e sempre nel rispetto delle normative anti Covid in termini di sicurezza e distanziamento.

Grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, la Fondazione “U. Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo e Shining Production, l’Arena Bike-in di Mantova si riconferma, anche nel 2021, simbolo di un’estate che, nonostante le limitazioni, può essere vissuta all’insegna della musica, della cultura, dell’intrattenimento e della valorizzazione del territorio e del suo patrimonio artistico-ambientale.

Sindaco Mattia Palazzi:

“Lo scorso anno ci siamo inventati un modo nuovo e sicuro per garantire eventi nonostante le restrizioni del covid. Un format che valorizza la sponda di Campo Canoa e la rete delle ciclabili per arrivarci. È piaciuto ai Mantovani e abbiamo deciso di renderlo permanente ogni estate.

I mantovani potranno passare serate con eventi e davanti ai loro occhi il magnifico skyline della città”.

L’Arena Bike-in torna dunque ancora una volta a riaccendere i riflettori dello spettacolo dal vivo, mettendo a disposizione il proprio palco ad associazioni e realtà del settore in gran parte appartenenti al nostro territorio, che potranno così riprendere l’attività dopo la lunga pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria.

Il Bike-in, progetto ideato dallo staff di Fresh Agency / Shining Production e Live Club, nasce nell’aprile 2020 come soluzione originale e virtuosa sul piano ambientale per la fruizione di spettacoli dal vivo e all’aperto, nel totale rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Immediatamente accolto dall’Amministrazione della Citta’ di Mantova, che si è qualificata come il primo portavoce di una soluzione ecologica ed innovativa, e con la Fondazione “U. Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo che anche quest’anno organizza, coordina

e produce il progetto. Un’iniziativa che incarna perfettamente lo spirito di resilienza, ovvero la capacità di adattarsi, evolversi e trasformarsi, sulla base di nuove esigenze dettate dall’attuale situazione di emergenza.

Con una programmazione ampia e capace di incontrare i gusti e le esigenze di un pubblico estremamente eterogeneo, l’Arena Bike-in sarà anche per l’estate 2021 un punto di riferimento per i mantovani e per tutti coloro che sceglieranno di raggiungere la nostra meravigliosa città.