Varo primo arco nuovo ponte di San Benedetto, chiuso dal 2 dicembre il ponte lungo la Romana

MANTOVA Chiusura temporanea al traffico della SP ex SS n. 413 “Romana” nel tratto comprensivo del ponte sul fiume Po, nei territori dei Comuni di Bagnolo S. Vito e di San Benedetto Po, per attività di varo del nuovo ponte lato S. Benedetto Po.

L’ordinanza entrerà in vigore dalle ore dalle 8 di giovedì 2 dicembre 2021 sino alla fine delle operazioni di varo che dovrebbero concludersi entro la giornata di domenica 5 dicembre 2021.

Il provvedimento è necessario per effettuare i lavori in condizioni di sicurezza per gli operatori impegnati nelle fasi di varo e per gli utenti della strada.

Il Servizio gestione e manutenzione strade provinciali dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia provvederà all’installazione e manutenzione della necessaria segnaletica di chiusura e di deviazione.