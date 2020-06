Tiro a volo – Regionale Compak: il San Fruttuoso parte di slancio

CASTEL GOFFREDO Domenica 21, dalle pedane del Tav Fagnano, ha preso il via il regionale estivo di Compak (competizione che si articola su quattro prove), specialità che va facendo sempre più proseliti. Per quanto concerne la classifica a squadre, dopo i primi 75 piattelli del computo dei migliori 3 punteggi di ciascun rappresentante delle società in gara, senza la possibilità di scartare nessuna prova, a portarsi momentaneamente al comando sono stati i portacolori mantovani del San Fruttuoso di Castel Goffredo con lo score totale di 209/225; incalzati da Tav Arlunese con 204/225 e Atavic Mesero con i punteggio di 200/225.

Si potrà invece scartare la prova meno performante a livello individuale con tutte le categorie e le qualifiche in corsa per i vari titoli regionali in palio che verranno assegnati con classifiche stilate per differenza zeri. In questa ouverture, a far segnare il miglior punteggio di giornata è stato l’Eccellenza del San Fruttuoso Rolan Linetti con 73/75, davanti al Seconda categoria Emanuele Cardinetti (Compak Bergamo) con 72/75 e all’altra Eccelenza de San Fruttuoso, Massimo Bignotti, che ha chiuso la prova a quota 71/75. Da segnalare, inoltre, i tre 70/75 di Damiano Facciolati, Matteo Plodari e Paolo Grasselli, altri tiratori di vaglia che vanno a sommarsi ai numerosi candidati della vigilia sia per i titoli regionali in palio che per le altrettanto prestigiose posizioni dei vari podi di categoria e qualifiche.

Un avvio dunque brioso e scoppiettante del circuito dedicato al Compak che si pone quale ottimo auspicio per le altre specialità che, in rapida sequenza, daranno vita ai loro campionati regionali estivi, con uno sguardo tutto particolare alla Fossa Olimpica. La specialità regina del tiro a volo è attesa al test dell’esordio estivo sulle pedane del Concaverde di Lonato del Garda domenica 5 luglio, mentre, domenica prossima, sarà la volta della Fossa Universale con la prima delle tre prove del regionale lombardo sui 75 lanci per ciascuna gara. Il tutto, sulle pedane pavesi del Tav Accademia Lombarda di Battuda.

Classifiche – Società: 1) San Fruttuoso 209/225; 2) Tav Arluno 204; 3) Atavic Mesero 200; 4) Rondinelle Azzurre 199; 5) CK Bergamo 199; 6) Valle Duppo 196; 7) Tav Fagnano 172. Eccellenza: 1) Rolan Linetti 73/75; 2) Massimo Bignotti 71; 3) Nicola Amadei 68. Prima: 1) Paolo Grasselli 70/75; 2) Pierluigi Soldi 69; 3) Mirko Ongaro 68. Seconda: 1) Emanuele Cardinetti 72/75; 2) Filippo Falcina 66; 3) Giuseppe Ripoldi 63. Terza: 1) Luca Zeni 68/75; 2) Gennaro Fontana 68; 3) Michele Gheza 65. Senior: 1) Damiano Facciolati 70/75; 2) Narciso Gazzurelli 68; 3) Achille Ballini 68. Veterani: 1) Giovanni Zamboni 63/75; 2) Gianmario Ferrari 59; 3) Ottorino Rovetta 59. Ladies: 1) Veronica Bertoli 42/75. Junior: 1) Matteo Plodari 70/75; 2) Matteo Cartabia 58; 3) Federico Busi 56.