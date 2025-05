Calcio Promozione – Poggese, tante emozioni ma con lo Zingonia finisce 0-0

VERDELLINO (Bg) Finisce senza reti, ma non senza emozioni, la prima sfida del triangolare per l’Eccellenza tra Zingonia e Poggese. Partono forte i padroni di casa: al 2’ Arici svetta su punizione ma Modena è attento e para in due tempi. La risposta della Poggese arriva al 17’ con una punizione di Perosini per Martina, la cui deviazione di testa è troppo centrale per sorprendere Remondini. Al 16’ Sonzogni ci prova da fuori ma la mira è imprecisa. Al 32’ Luppi semina il panico a sinistra e calcia in diagonale, ma un difensore ci mette una pezza. Poco dopo (40’) ancora Luppi scappa sull’imbucata di Cenzato, ma il controllo è lungo e l’occasione sfuma, 1’ dopo Pini cerca la porta dal limite, ma il tiro è troppo centrale. Al 42’ ancora Luppi protagonista, cross da sinistra deviato in angolo dalla difesa. La ripresa si apre con la Poggese in avanti, ma è Arici al 53’ a cercare la via del gol. Il suo tiro dal limite però è alto. Al 54’ Martina regala una “veronica” in area e calcia, ma la difesa respinge in angolo. Luppi continua a essere una spina nel fianco: al 58’ serve Pini in area, ma il passaggio è troppo lungo. Un minuto dopo dialoga bene con Martina, che calcia al volo sfiorando il palo. Al 65’ lo Zingonia risponde: Sonzogni scende a sinistra e pesca Arici, il colpo di testa termina di poco alto. La Poggese riparte subito: al 66’ Poerio inventa per Martina, tiro a botta sicura e provvidenziale deviazione di un difensore. Al 71’ Perosini, di forza e tenacia, conquista palla e mette un bel cross per Martina, che però non aggancia. Al 75’ contropiede fulmineo dei locali con Finotto che si presenta a tu per tu con Modena: miracolo del portierone che salva tutto.

«Una grande partita, una delle più belle – dice a fine gara mister Marco Goldoni -. Sono felicemente sorpreso da quanto abbiamo fatto: abbiamo palleggiato bene in una gara molto aperta. Mi è piaciuto l’atteggiamento di squadra, ci abbiamo provato fino alla fine, dimostrando di essere arrivati meritatamente qui». Decisiva quindi la terza giornata, il 7 giugno: a Poggio arriverà il Castelleone. Nella prossima gara, il 31 maggio, i cremonesi ospiteranno proprio lo Zingonia.