Calcio Promozione – Vernizzi: “Avanti Sporting Club. In Valcalepio battaglia campale”

GOITO Secondo pareggio consecutivo per lo Sporting. Dopo il 2-2 nel derby salvezza con la Governolese, a Goito ha pareggiato 0-0 col Travagliato. E’ il quarto risultato utile di fila, ma la classifica non sorride: lo Sporting, è terzultimo con 27 punti. «Match combattuto – afferma l’attaccante Andrea Vernizzi -, contro un’ottima squadra. Potevamo sicuramente fare qualcosa in più, ma lo 0-0 è il risultato più giusto anche perché noi siamo rimasti in 10. Dobbiamo restare attaccati al treno di Orsa e Castrezzato e “aprire la forbice” che ci separa dal Valcalepio».

Dopo un inizio difficile con due sconfitte e un pareggio, lo Sporting ha iniziato ad ingranare a ottobre. Ma da dicembre a fine febbraio la squadra è precipitata. «Siamo diventati più giovani. L’obiettivo è sempre stato quello di salvarci. Dopo un inizio così così abbiamo recuperato, pensando di poterci salvare con tranquillità, così non è stato. Abbiamo sbagliato spesso l’atteggiamento già dall’inizio. Ma il gruppo è rimasto unito».

Vernizzi è alla seconda stagione allo Sporting: tre i gol. «Speravo di far meglio. Ho avuto prestazioni buone e altre meno, ma ci può stare. La punta vive per il gol. La Promozione è difficile, basta un errore per essere puniti». Con l’arrivo di mister Pini qualcosa è cambiato: «Ci ha trasmesso tranquillità. Tatticamente conosce il calcio; prepara tutto bene. Da quando è arrivato in quatto gare, tre pareggi e una vittoria. Ci spiace per Bellini: la colpa non era tutta sua: noi ci abbiamo messo del nostro». Domenica scontro salvezza col Valcalepio penultimo: «Gara complicata – conclude Vernizzi -, per loro è l’ultima spiaggia. Dobbiamo cercare di vincere per forza e sperare. In campo per prevalere serviranno cattiveria e ritmi alti».