Calcio Seconda Cat. – Mister Ferrari alla “scoperta” del S.Egidio S.Pio X

MANTOVA Il S.Egidio S.Pio X si è radunato lunedì per l’inizio della preparazione agli ordini del nuovo tecnico Massimiliano Ferrari. Mancava qualche giocatore ancora in ferie, in gruppo anche due ragazzi del San Lazzaro in prova. «Per la verità dovevamo cominciare prima – afferma Ferrari – tanto che la scorsa settimana è saltata l’amichevole col Castellucchio. Ma abbiamo deciso di posticipare il raduno. Molti dei ragazzi giocano insieme da anni, ma il tempo passa, per cui bisogna inserire nell’organico dei giovani. A causa della situazione generale non c’è quella tranquillità degli anni scorsi, i ragazzi non sono sereni. A questi livelli si fa calcio per passione, ma è fondamentale tutelare la salute di chi studia e lavora e adesso ci sono troppe incognite. Per quanto riguarda la squadra – conclude Ferrari – per ora non posso esprimere giudizi, ma il campionato è durissimo e ripetere gli ottimi risultati della passata stagione non sarà facile». Sabato è in programma un’amichevole col Buscoldo, mercoledì prossimo col Curtatone.