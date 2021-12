Calcio Seconda Categoria – Anselmi tira le orecchie al suo Pomponesco: “Troppi punti persi”

POMPONESCO Luci e ombre nel girone d’andata del Pomponesco. Con i suoi 14 punti a metà del cammino, la squadra guidata da Maurizio Anselmi è appena fuori dalla zona play out. Importantissima, in tal senso, è stata la vittoria per 2-0 sulla Rapid Olimpia nell’ultima gara del girone d’andata. «La squadra – osserva il mister – ha fatto sempre bella figura contro le prime del girone, mentre spesso ha stentato contro le avversarie più alla portata. E’ una situazione un po’ strana. La vittoria sulla Rapid Olimpia ci ha comunque permesso di chiudere bene l’andata, con tre punti che fanno classifica e morale. Ci sono ancora delle gare da recuperare, dovremo aspettare l’esito per avere un quadro più chiaro della classifica». Il Pomponesco riprenderà il cammino in campionato il 23 gennaio con la gara interna della terza giornata di ritorno contro l’Oratorio Gambara. «Vista la situazione – dice Anselmi – spero si possa riprendere e concludere la stagione senza intoppi».