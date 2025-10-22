Calcio Serie B – Assemblea di Lega: Gozzi nuovo consigliere e più risorse ai club dai diritti tv

MILANO Ieri si è svolta l’Assemblea di Lega B che ha visto, oltre alla nomina del secondo Consigliere federale, alcune novità in ambito di diritti audiovisivi internazionali e l’approvazione del budget. Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, è stato eletto a larghissima maggioranza (una sola scheda bianca) Consigliere federale. Sostituisce Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo (promosso in Serie A), e affiancherà nell’organo direttivo della Figc il presidente Paolo Bedin. Per quanto riguarda i diritti audiovisivi, è stato sottoscritto l’accordo con Iris Sport Media quale nuovo international advisor per la distribuzione e commercializzazione dei contenuti all’estero. Approvato, infine, all’unanimità il budget della stagione 2025-26, che prevede un incremento delle risorse destinate alle società grazie a maggiori ricavi derivanti dai pacchetti audiovisivi e commerciali. Un risultato che, malgrado il complesso scenario economico-finanziario, vede la Lega impegnata nella razionalizzazione dei costi, lancio di nuove strategie e progettualità miranti all’incremento delle voci di ricavo.

«È stata un’assemblea lunga e intensa – ha commentato a fine riunione Bedin – . Mi dà grande soddisfazione la compattezza che si respira in assemblea, la dialettica porta quasi sempre all’unanimità con assenza totale di conflittualità. È un ottimo preludio per costruire insieme le strategie da portare avanti».