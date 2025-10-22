Ciclismo dilettanti – Tripletta mantovana al Gp d’Autunno: Cordioli trionfa, Leali e Godizzi sul podio

ACQUANEGRA Il ciclismo mantovano ha chiuso in festa la stagione su strada grazie allo spettacolare epilogo del Gran Premio d’Autunno di Acquanegra, dove il podio è stato interamente occupato da atleti virgiliani. A esultare per la vittoria è stato Gianluca Cordioli del Sissio Team, che dopo 100 chilometri di gara si è imposto in una volata travolgente davanti al compagno di squadra Stefano Leali e ad Andrea Godizzi della Biesse Carrera, terzo classificato. Una tripletta che ha mandato in visibilio il pubblico presente lungo i 4 chilometri del circuito cittadino, teatro di una gara intensa e combattuta dall’inizio alla fine. Al via si sono presentati un centinaio di atleti delle categorie Élite, Under 23 e Juniores del secondo anno, determinati a chiudere nel migliore dei modi la stagione 2025. La corsa, che ha fatto calare il sipario sull’anno agonistico anche a livello regionale, è stata inserita nel programma della Sagra di San Fortunato, patrono di Acquanegra. Dietro le quinte, impeccabile l’organizzazione curata dal Pedale Castelnovese, con il sostegno del Comune di Acquanegra, dell’Ente Manifestazioni Acquanegresi, del Comitato provinciale Fci e di un nutrito gruppo di volontari. Nonostante un meteo incerto e qualche goccia di pioggia, il ritmo è rimasto sostenuto per tutti i 25 giri in programma. Il gruppo ha controllato con attenzione i tentativi di fuga, mantenendo la gara sempre aperta. Quando la campana dell’ultimo giro ha annunciato il finale, il Sissio Team ha alzato il ritmo e organizzato alla perfezione il proprio sprint. Sul rettilineo d’arrivo di via Canneti, Cordioli ha trovato il varco giusto e, con una poderosa progressione, ha tagliato per primo il traguardo davanti al compagno Leali, regalando alla squadra diretta da Marco Toffali una doppietta da incorniciare. Bravo anche Godizzi, che ha completato il podio tutto mantovano.

Alla premiazione erano presenti nomi illustri del mondo delle due ruote: i campioni Davide Boifava ed Ercole Gualazzini, il presidente regionale Fci Stefano Pedrinazzi con il consigliere Adriano Roverselli, il presidente provinciale Fausto Armanini con il vice Giovanni Comparin, oltre al sindaco Monica De Pieri e al presidente dell’Ema Alberto Uggeri. Tutti hanno sottolineato la perfetta riuscita della manifestazione e la bellezza del colpo d’occhio offerto dal pubblico lungo il tracciato. Grande la soddisfazione del vincitore: «Volevo chiudere la stagione nel migliore dei modi – ha commentato il voltese Cordioli – questa vittoria è la conferma del grande lavoro di squadra. I compagni sono stati bravissimi a crearmi gli spazi, io ho solo spinto al massimo. Ringrazio loro e la mia famiglia per il sostegno costante. È stata una stagione positiva, anche se in alcune gare mi è mancato quel pizzico di fortuna in più». Entusiasmo anche tra gli organizzatori, a partire dal presidente del Pedale Castelnovese, Renato Moreni: «Il Gp d’Autunno – ha spiegato – è la dimostrazione che unendo le forze si possono ottenere grandi risultati. Siamo orgogliosi per il podio tutto virgiliano e per la risposta del pubblico. Il sostegno dell’amministrazione comunale, dell’Ente Manifestazioni e del Comitato Fci è stato decisivo, così come l’aiuto di tutti i volontari, che con passione e impegno rendono possibile ogni edizione».

Con la vittoria di Cordioli cala dunque il sipario su una stagione intensa. Il Gp d’Autunno conferma la vitalità del ciclismo mantovano e chiude il 2025 nel segno dei suoi giovani talenti, pronti a ripartire l’anno prossimo con nuovi obiettivi e la stessa, inesauribile voglia di pedalare.